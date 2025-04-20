21 Nisan - 27 Nisan Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta oldukça canlı ve hareketli geçecek. Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'dan güç alarak çokça yoracaksın kendini ama sağlığına özellikle dikkat etmelisin. Yeni Ay'ın enerjisi ve heyecanıyla bedensel yorgunluğunu göz ardı etmemelisin.

Hatta kendine zaman ayırıp, bedensel bakıma odaklanmalısın. Sahi, en son ne zaman iyi bir masaj yaptırdın kendine? Hadi kendini biraz şımart. Masaj, detoks ve spor aktiviteleri ile sağlığını korumak kadar dinlenmek için de bir adım at. Tüm bunlar için Cuma akşamı nasıl olur mesela? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...