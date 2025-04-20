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21 Nisan - 27 Nisan Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Nisan - 27 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta kazanman kaçınılmaz. Aslında özellikle iş hayatında kazançlardan söz edeceğiz ama aşk konusunda da bu durum geçerli olacak. İlişkindeki sorunları çözecek ve birlikteliğini sağlam temellere oturtacaksın. Evlilik ya da çocuk sahibi olma fikrine de bir adım daha yaklaşacaksın. Ufukta yüzük var belli! 

Bekar Boğa burçlarını da unutmadık! Senin içinse yeni bir aşk ve heyecan kapıda. Bu hafta sosyalleşmeli ve yeni insanlarla tanışmalısın. Zira aşkın nerede kapını çalacağı hiç belli olmaz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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