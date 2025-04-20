21 Nisan - 27 Nisan Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta kazanman kaçınılmaz. Aslında özellikle iş hayatında kazançlardan söz edeceğiz ama aşk konusunda da bu durum geçerli olacak. İlişkindeki sorunları çözecek ve birlikteliğini sağlam temellere oturtacaksın. Evlilik ya da çocuk sahibi olma fikrine de bir adım daha yaklaşacaksın. Ufukta yüzük var belli!

Bekar Boğa burçlarını da unutmadık! Senin içinse yeni bir aşk ve heyecan kapıda. Bu hafta sosyalleşmeli ve yeni insanlarla tanışmalısın. Zira aşkın nerede kapını çalacağı hiç belli olmaz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...