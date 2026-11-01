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Boğa Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Kasım - 8 Kasım haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 2 Kasım - 8 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, hafta başında dördüncü evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter evle, tadilatla ve ailenle ilgili giderleri hareketlendiriyor; büyük bir harcamaya girmeden önce iki farklı fiyat teklifi iste. Haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür yedinci evinde ortaklarla yaptığın ödeme anlaşmalarında yanlış anlaşılma riskini artırıyor, tarihleri ve tutarları yazıya dök. Altıncı evinde retrodaki Venüs işyerinde ek mesai ya da ücret konusunda yeniden pazarlık gerektirebilir. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı bu pazarlıkta sana yumuşak bir avantaj sağlayabilir. Hafta sonu Ay'ın Akrep'e yaklaşması ortaklarla yapılacak bir konuşmayı sonuçlandırmak için uygun. Harcamalarını haftalık küçük kalemlere bölmek ve olası bir sürpriz gider için bir kenara küçük bir miktar koymak seni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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