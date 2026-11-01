Sevgili Boğa, hafta başında dördüncü evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter evle, tadilatla ve ailenle ilgili giderleri hareketlendiriyor; büyük bir harcamaya girmeden önce iki farklı fiyat teklifi iste. Haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür yedinci evinde ortaklarla yaptığın ödeme anlaşmalarında yanlış anlaşılma riskini artırıyor, tarihleri ve tutarları yazıya dök. Altıncı evinde retrodaki Venüs işyerinde ek mesai ya da ücret konusunda yeniden pazarlık gerektirebilir. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı bu pazarlıkta sana yumuşak bir avantaj sağlayabilir. Hafta sonu Ay'ın Akrep'e yaklaşması ortaklarla yapılacak bir konuşmayı sonuçlandırmak için uygun. Harcamalarını haftalık küçük kalemlere bölmek ve olası bir sürpriz gider için bir kenara küçük bir miktar koymak seni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…