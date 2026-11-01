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Boğa Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 2 Kasım - 8 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Kasım - 8 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta ilişkilerin ve ortaklıkların sahnede. Haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür yedinci evinde karşındaki kişiyle açık bir hesaplaşmayı gündeme getiriyor. Hafta başında dördüncü evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter ev ve aile konularını harekete geçiriyor; aile içi bir plan ya da evle ilgili bir yenileme hız kazanabilir. Hafta sonunda Ay'ın Terazi'den Akrep'e geçmesi duygusal bir yakınlaşmayı destekliyor.

Maddi olarak ortaklarla yapılan bir anlaşmada Merkür retrosu yanlış anlaşılma yaratabilir; ödeme tarihlerini yazıya dök. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı ev kaynaklı bir gideri hafifletecek pratik bir çözüm getirebilir.

Gelelim aşka. Altıncı evinde retrodaki Venüs gündelik alışkanlıkların ilişkindeki yerini düşündürüyor. Partnerinle ortak bir rutin kurmak yakınlığınızı artırır. Bekar Boğa ise ortak bir hobi ya da spor çevresinde kurduğu sohbeti hafta sonuna doğru derinleştirebilir; acele etmeden ilerlemen yeterli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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