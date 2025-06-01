2 Haziran - 8 Haziran Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Merkür ile Neptün'ün altmışlık açıda buluşması zihinsel dünyanda bir gevşeme etkisi yaratabilir. Bu durum, karmaşık düşüncelerinin arasında bir denge oluşturarak zihnini rahatlatabilir.

Bu hafta, bedeninin verdiği sinyallere daha fazla kulak vermen gerekiyor. Özellikle de yaratıcı ifadelerini bastırdığında, boyun ve çene bölgende gerginlik hissedebilirsin. Bu durum, içerisinde bulunduğun duygusal durumun bir yansıması olabilir. Çözüm ise basit, ruhsal ve bedensel sağlığın için düşüncelerini susturma! Hislerini ortaya çıkardıkça mutlu ve sağlıklı olacağın bir haftaya başlıyoruz, bol şans! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…