19 Mayıs - 25 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça enerjik ve dinamik bir atmosfer var. 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Venüs ve Mars'ın oluşturduğu üçgen, beden ve zihin arasındaki uyumu artırmak için mükemmel bir enerji ile dolu. Bu enerjiyi kullanarak yeni bir egzersiz rutini başlatmak ya da sevdiğin bir bedensel aktiviteye daha fazla zaman ayırmak ruhunu canlandırabilir ve enerjini yükseltebilir.

Haftanın son günü gerçekleşen Merkür ve Uranüs kavuşumu ise bedeninle daha derin bir iletişim kurabilmen için harika bir fırsat sunuyor. İç sesine kulak ver, belki de bazı alışkanlıklarını dönüştürmenin zamanı gelmiştir. Bu arada beslenme alışkanlıklarını da bir düşün deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...