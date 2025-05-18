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19 Mayıs - 25 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Mayıs - 25 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftayı cüzdanını gülümsetecek bir haberle karşılaşabilirsin. Henüz hafta başında hayatını etkilemeye başlayan Mars, 22 Mayıs’tan itibaren ise Venüs ile üçgen açı oluşturarak yeteneklerini paraya dönüştürme konusunda sana ilham verebilir. Özellikle sanat ve yaratıcılık gerektiren alanlarda, kendini gösterme ve yeteneklerini sergileme fırsatları kapıda. 

Aklından geçeni hayata geçirmekten, düşlerinin peşinde koşmaktan ve ilhamı kucaklayarak farklı olanı zihninde canlandırmaktan korkma. Zira bu hafta, Güneş’in İkizler burcuna geçişi sayesinde maddi konularda daha mantıklı ve esnek kararlar alman mümkün hale gelebilir. Bu, belki de bir yatırım yapma veya birikimlerini değerlendirme fırsatı olabilir!

Aşk hayatında ise, 25 Mayıs’taki Merkür ile Uranüs kavuşumu, bir anda karşına çıkan bir flört ya da geçmişten gelen beklenmedik bir mesajla kalp atışlarını hızlandırabilir. Bu, belki de eski bir aşkın yeniden alevlenmesine veya tamamen yeni bir romantizmin başlamasına yol açabilir. Yani, bu hafta hem maddi hem de duygusal anlamda birçok sürpriz seni bekliyor. Hazır ol ve enerjini yükselt, çünkü evrenin sana sunduğu bu fırsatları kaçırmak istemezsin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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