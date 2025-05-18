19 Mayıs - 25 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, haftanın sonunda seni bekleyen Merkür ile Uranüs'ün büyüleyici kavuşumu, kalbinin ritmini hızlandıracak bir dizi olaya neden olabilir. Bu, belki de bir anda karşına çıkacak, seni şaşırtacak ve kalp atışlarını hızlandıracak bir flört olabilir. Öte yandan geçmişten gelen ve beklenmedik bir mesajla eski bir aşkın kıvılcımları yeniden alevlenebilir.

Yani öyle ya da böyle hafta sonuna kadar aşk mutlaka kapını çalacak! Tam da bu noktada bir karar vermeni isteyeceğiz... Aşkı geçmişte mi arıyorsun, yoksa gelecekte mi? Zira baktığın yerde seni bekleyen aşk, görmek istediklerinle dolu olacak. Uzun lafın kısası kalbinin sesini dinle ve gerçek arzularına kulak vermeyi unutma! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...