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19 Mayıs - 25 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 19 Mayıs - 25 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftanın sonunda seni bekleyen Merkür ile Uranüs'ün büyüleyici kavuşumu, kalbinin ritmini hızlandıracak bir dizi olaya neden olabilir. Bu, belki de bir anda karşına çıkacak, seni şaşırtacak ve kalp atışlarını hızlandıracak bir flört olabilir. Öte yandan geçmişten gelen ve beklenmedik bir mesajla eski bir aşkın kıvılcımları yeniden alevlenebilir.

Yani öyle ya da böyle hafta sonuna kadar aşk mutlaka kapını çalacak! Tam da bu noktada bir karar vermeni isteyeceğiz... Aşkı geçmişte mi arıyorsun, yoksa gelecekte mi? Zira baktığın yerde seni bekleyen aşk, görmek istediklerinle dolu olacak. Uzun lafın kısası kalbinin sesini dinle ve gerçek arzularına kulak vermeyi unutma! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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