Sevgili Boğa, kariyer alanındaki konular bu hafta ilk günden itibaren ortaklık evindeki duygusal bir gerilimle çarpışıyor; çünkü retro Venüs ile Plüton arasındaki kare bir iş ortağı, müşteri ya da yönetici ile ilgili sessiz kalan bir beklentiyi yüzeye çıkarabilir. Kendini savunmak yerine koşulları açıkça yazmak haftanın geri kalanını rahatlatır. Ay'ın arkadaş çevreni güçlendiren geçişi hafta ortasında bu konuşmaya destek olur.

Maddi olarak ortaklık alanına yerleşen Güneş, ortak bir gelir ya da sözleşme maddesini yeniden değerlendirmeni bekliyor. Retro dönemde yazışmalar aksayabileceğinden belgelerini hafta sonundan önce tamamlamak sana zaman kazandırır.

Peki ya aşk? Güneş ve Venüs'ün aynı alanda buluşması partnerinle açık bir diyaloğu kolaylaştırıyor; ilişkin varsa geleceğe dair ortak bir adımı konuşmak iyi gelir. Bekar Boğa ise haftanın sonuna doğru iş çevresinden gelen ilginin niyetini sorgulamalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…