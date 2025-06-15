16 Haziran - 22 Haziran Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz hızlı ve heyecanlı geçebilir. Gökyüzündeki yıldızların konumuna göre, sinir sistemin bir hayli hassas olabilir. Bu durum, genellikle sakin ve dengeli yapını birazcık sarsabilir.

Tam da bu noktada burcunun yönetici gezegeni olan Venüs ile beklenmedik ve ani değişikliklerin gezegeni Uranüs'ün kavuşumu, yeme-içme alışkanlıklarında hızlı ve beklenmedik değişikliklere yol açabilir. Bu durum, iştahında dengesizliklere neden olabilir. Bir anda çok fazla yemek yeme isteği duyabilir ya da tam tersi hiçbir şey yemek istemeyebilirsin. Bu nedenle, bu hafta şekerli ve kafeinli içeceklerden uzak durmanı öneriyoruz. Bunun yerine, daha doğal ve sağlıklı içecekler tüketmeye çalışın. Bu, bedeninizi toparlamanıza ve daha enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…