16 Haziran - 22 Haziran Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta yaratıcı enerjini hissetmeye hazır olmalısın! İçindeki sanatçıyı dışarı çıkarma ve dünyaya ilham verme zamanı. Mars, aşk ve ilham evini harekete geçiriyor, bu da seni daha cesur ve risk almayı seven biri haline getiriyor. Söz konusu para olduğunda gözü kapalı riskler alabilir, kaybetme korkusunu yitirebilirsin.

Ancak, her şeyin parlak ve güzel olduğu bu dönemde, Jüpiter ve Neptün arasındaki gerginliği göz ardı etme. Bu, sosyal çevrenden gelen önerilere karşı dikkatli olman gerektiği anlamına geliyor. Unutma ki her parlak fikir, altın değil! Ayrıca risk almayı tercih ettiğin para ve kariyer konularında sadece kendine ve fikirlerine odaklanmak senin için daha iyi olacaktır.

Aşk hayatında, kalbini hızlandıran biriyle ilgili yeni bir farkındalık yaşayabilirsin. Neptün'ün geri hareketi, beklentilerinle yüzleşmeni gerektirebilir. Bu, belirsizliklerin arasından gerçek duygularını ayıklaman gereken bir hafta olacak. Bu karmaşık duyguları çözümlemek zor olabilir, ama sonunda daha güçlü ve daha bilinçli bir aşk hayatına adım atmanı sağlayacak. Bu hafta, kalbinin sesini dinle ve gerçek hislerini takip et. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…