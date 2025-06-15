16 Haziran - 22 Haziran Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta kalbinin ritmini hızlandıracak biri hakkında yeni bir farkındalık yaşaman olası. Kimi zaman bir bakış, kimi zaman bir kelime, belki de bir dokunuş... Kim bilir? Ancak bu kişi, senin dünyanı bir anda renklendirebilir.

Neptün'ün geri hareketi, seni biraz zorlayabilir. Beklentilerin, hayallerin ve gerçeklerin çatıştığı bir döneme giriyorsun. Bu, belirsizliklerin arasında kıvranıp dururken, gerçek duygularını ayıklaman gereken bir hafta olacak. Bu karmaşık duyguları çözümlemek belki zor olacak, belki de içinden çıkılmaz bir labirent gibi görünecek. Ancak unutma, her labirentin bir çıkışı vardır.

Bu zorlu süreç sonunda, daha güçlü ve daha bilinçli bir aşk hayatına adım atmanı sağlayacak. Belki de bu hafta, kalbinin sesini daha yüksek sesle duyacak ve gerçek hislerini takip etme cesaretini bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…