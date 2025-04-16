14 Nisan - 20 Nisan Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta kendini her zamankinden çok daha sağlıklı ve enerjik hissedebilirsin. Bu noktada dopingi gökyüzünden alıyorsun desek yeridir. Zira Güneş, 19 Nisan'da burcuna geçiyor ve sana güçlü enerjilerle destek veriyor.

20 Nisan'da bir de Mars'ın enerjisiyle birleşen Güneş, ruhsal anlamda güçlenmeni sağlıyor! Tam da bu noktada psikolojik anlamda negatif enerjilerden ve olumsuzluklardan arınacaksın! Ruhuna uzanan şifalı bir el gibi kendini iyi hissetmeni sağlayacak astrolojik enerjilerden güç alacaksın.

Ruhsal anlamda yaşadığın bu kıymetli iyileşme süreci, kronik hastalıkların uyumasına ve varsa ağrıların hafiflemesine de neden olabilir. Dingin ve huzurlu bir şekilde hayata odaklandığında şifalanabilirsin mesela. Ruhun ve bedeninin dengeye gelip rahatlamasına ise sen de izin vermeli, iyi olmak için mücadele vermelisin. Huzura odaklan! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...