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14 Nisan - 20 Nisan Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Sağlıklı ve enerjik olabilirsiniz. Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Nisan - 20 Nisan haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta kendini her zamankinden çok daha sağlıklı ve enerjik hissedebilirsin. Bu noktada dopingi gökyüzünden alıyorsun desek yeridir. Zira Güneş, 19 Nisan'da burcuna geçiyor ve sana güçlü enerjilerle destek veriyor. 

20 Nisan'da bir de Mars'ın enerjisiyle birleşen Güneş, ruhsal anlamda güçlenmeni sağlıyor! Tam da bu noktada psikolojik anlamda negatif enerjilerden ve olumsuzluklardan arınacaksın! Ruhuna uzanan şifalı bir el gibi kendini iyi hissetmeni sağlayacak astrolojik enerjilerden güç alacaksın. 

Ruhsal anlamda yaşadığın bu kıymetli iyileşme süreci, kronik hastalıkların uyumasına ve varsa ağrıların hafiflemesine de neden olabilir. Dingin ve huzurlu bir şekilde hayata odaklandığında şifalanabilirsin mesela. Ruhun ve bedeninin dengeye gelip rahatlamasına ise sen de izin vermeli, iyi olmak için mücadele vermelisin. Huzura odaklan! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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