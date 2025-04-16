14 Nisan - 20 Nisan Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta para kazanmak için tutkun ve heyecanın olsa da hırslarına kapılmaman gerek! Dolunayın etkisi henüz devam ederken ne istediğini bilerek hareket etmeye, dengeye ve kazanma hırsı yerine başarıya yönelmelisin. Zira, bu dönemde para da başarı ile birlikte gelecek.

Tam da bu noktada 19 Nisan'a kadar hızlı kararlar alarak yurt dışı merkezli işler ve uluslararası projeler üzerine yoğunlaşabilirsin. Bu tarihte Güneş burcuna geçtiğinde ise artık ne istediğini biliyor ve buna göre yolunu çiziyor olmalısın. Belki başvuru ve görüşme süreçlerini buna göre planlayarak haftaya başlayabilirsin.

Bir yandan da eğitim programlarına vakit ayır deriz. Kişisel gelişimini destekleyen eğitimler ve akademik başarı odaklı çalışmalar ufkunu açabilir. Ayrıca uluslarası boyutta projelere dahil olmanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...