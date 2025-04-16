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14 Nisan - 20 Nisan Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Tutku ve heyecan... Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 14 Nisan - 20 Nisan haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta para kazanmak için tutkun ve heyecanın olsa da hırslarına kapılmaman gerek! Dolunayın etkisi henüz devam ederken ne istediğini bilerek hareket etmeye, dengeye ve kazanma hırsı yerine başarıya yönelmelisin. Zira, bu dönemde para da başarı ile birlikte gelecek. 

Tam da bu noktada 19 Nisan'a kadar hızlı kararlar alarak yurt dışı merkezli işler ve uluslararası projeler üzerine yoğunlaşabilirsin. Bu tarihte Güneş burcuna geçtiğinde ise artık ne istediğini biliyor ve buna göre yolunu çiziyor olmalısın. Belki başvuru ve görüşme süreçlerini buna göre planlayarak haftaya başlayabilirsin. 

Bir yandan da eğitim programlarına vakit ayır deriz. Kişisel gelişimini destekleyen eğitimler ve akademik başarı odaklı çalışmalar ufkunu açabilir. Ayrıca uluslarası boyutta projelere dahil olmanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...

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Boğa burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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