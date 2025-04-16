14 Nisan - 20 Nisan Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta bir yanda Dolunay bir yanda Güneş seni destekleyecek! Hayata dair kararlarını, isteklerini ve hatta hedeflerini yeniden gözden geçirmen gerekecek. Bu sayede kendine 'İstediğim bu mu?' diye sorma şansı bulacaksın. Böylece yeni yollar çizmek isteyecek, daha fazlasını elde etmek için hırslanacaksın.

İşte tam da bu noktada 19 Nisan'da Güneş'in burcuna geçişinden söz etmeliyiz. Çizdiğin yollar ise yurt dışı bağlantıları kurmak ve uluslararası platformlarda çalışmak yönünde olabilir. Hedefini yükseklerde tutmalı, sınırları aşmaya hazır olmalısın.

Tüm bunların yanında duygusal konularda da vermen gereken önemli kararlar olduğunu da söylemeliyiz. Bir yol ayrımından geçiyor olabilirsin. Ayrılık mı, yoksa geçmişi geride bırakıp aşkı yaşamak mı? Hadi bir karar ver. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...