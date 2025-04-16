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14 Nisan - 20 Nisan Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Daha fazlasını elde etmek ister misiniz? Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 14 Nisan - 20 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Nisan - 20 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta bir yanda Dolunay bir yanda Güneş seni destekleyecek! Hayata dair kararlarını, isteklerini ve hatta hedeflerini yeniden gözden geçirmen gerekecek. Bu sayede kendine 'İstediğim bu mu?' diye sorma şansı bulacaksın. Böylece yeni yollar çizmek isteyecek, daha fazlasını elde etmek için hırslanacaksın. 

İşte tam da bu noktada 19 Nisan'da Güneş'in burcuna geçişinden söz etmeliyiz. Çizdiğin yollar ise yurt dışı bağlantıları kurmak ve uluslararası platformlarda çalışmak yönünde olabilir. Hedefini yükseklerde tutmalı, sınırları aşmaya hazır olmalısın. 

Tüm bunların yanında duygusal konularda da vermen gereken önemli kararlar olduğunu da söylemeliyiz. Bir yol ayrımından geçiyor olabilirsin. Ayrılık mı, yoksa geçmişi geride bırakıp aşkı yaşamak mı? Hadi bir karar ver. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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