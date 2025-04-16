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14 Nisan - 20 Nisan Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kalbinizin sesini dinleyin! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Nisan - 20 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşka dair kararlar alman gerekiyor! Kalbinin sesini dikkatle dinlemen gereken bir dönem başlıyor... Kendine hemen her konuda sorular sorabilirsin, en çok da aşk hayatından beklentilerine odaklanabilirsin. 

19 Nisan'da burcuna geçiş yapacak olan Güneş ile yol ayrımına da gelebilirsin. Aklından ayrılık mı geçiyor? Yoksa geçmişi geride bırakmaya hazır mısın? İşte bunun yanıtını bulman gerekiyor. İçindeki senle yüzleşmen ve hislerine kulak vermen şart. Dönüm noktası ise 19 Nisan olabilir. O güne kadar yüreğinin derinlerine in, kendini dinle ve hatta belki de sevgini sına! 

Sıra geldi bekar Boğa burçlarına! Duygusal ve bir hayli heyecanlı yaklaşımlarla Hayatına yeni birini almaya hazır olabilirsin. Ancak derin bağlar kurmak istemeyebilirsin. Heyecan verici flörtleşmeler ve anlık duygular gündeminde yer alabilir. Dürtülerin ve tutkularınla alacağın aşka dair kararları ise şimdiden merak ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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