14 Nisan - 20 Nisan Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta aşka dair kararlar alman gerekiyor! Kalbinin sesini dikkatle dinlemen gereken bir dönem başlıyor... Kendine hemen her konuda sorular sorabilirsin, en çok da aşk hayatından beklentilerine odaklanabilirsin.

19 Nisan'da burcuna geçiş yapacak olan Güneş ile yol ayrımına da gelebilirsin. Aklından ayrılık mı geçiyor? Yoksa geçmişi geride bırakmaya hazır mısın? İşte bunun yanıtını bulman gerekiyor. İçindeki senle yüzleşmen ve hislerine kulak vermen şart. Dönüm noktası ise 19 Nisan olabilir. O güne kadar yüreğinin derinlerine in, kendini dinle ve hatta belki de sevgini sına!

Sıra geldi bekar Boğa burçlarına! Duygusal ve bir hayli heyecanlı yaklaşımlarla Hayatına yeni birini almaya hazır olabilirsin. Ancak derin bağlar kurmak istemeyebilirsin. Heyecan verici flörtleşmeler ve anlık duygular gündeminde yer alabilir. Dürtülerin ve tutkularınla alacağın aşka dair kararları ise şimdiden merak ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...