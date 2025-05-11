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12 Mayıs - 18 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzü hareketlilikle dolu ve bu hareketlilik seni de etkiliyor. Güneş ile Uranüs'ün burcunda bir araya gelmesi, adeta bir kozmik dansı başlatıyor. Bu dansın ritmi, senin bedensel farkındalığını tavan yaptırıyor.

Bu hafta kendini nasıl hissettiğini, vücudunun neye ihtiyacı olduğunu daha net anlayabilirsin. Belki bir diyet programına başlama zamanı gelmiştir ya da egzersiz rutinini artırman gerekiyordur. Kilo almak mı istiyorsun, yapabilirsin. Kilo vermek mi istiyorsun, bu da mümkün. Doğru adımlarla bedensel anlamda kendine hayran kalacaksın! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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