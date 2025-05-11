12 Mayıs - 18 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzü hareketlilikle dolu ve bu hareketlilik seni de etkiliyor. Güneş ile Uranüs'ün burcunda bir araya gelmesi, adeta bir kozmik dansı başlatıyor. Bu dansın ritmi, senin bedensel farkındalığını tavan yaptırıyor.

Bu hafta kendini nasıl hissettiğini, vücudunun neye ihtiyacı olduğunu daha net anlayabilirsin. Belki bir diyet programına başlama zamanı gelmiştir ya da egzersiz rutinini artırman gerekiyordur. Kilo almak mı istiyorsun, yapabilirsin. Kilo vermek mi istiyorsun, bu da mümkün. Doğru adımlarla bedensel anlamda kendine hayran kalacaksın! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…