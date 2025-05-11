12 Mayıs - 18 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için neler var neler... Mesela önce Akrep Dolunayı hakkında biraz konuşmamız lazım: Bu dolunay, adeta bir dedektif gibi ikili ilişkilerindeki derin bağları, altında yatan gerçekleri sorgulamana neden olabilir. Böylece içsel bir dönüşüme sürüklenebilir ve bir yüzleşmeye yaşayabilirsin. Görünen o ki şimdi daha önce görmediğin ya da göz ardı ettiğin şeyleri fark etme zamanı!

Ama eğer bekarsan ve daha da önemlisi aşkı arıyorsan, bu dolunay senin için eşsiz bir fırsat olabilir. İçindeki güçlü duygulara tutunup belki de biraz flört etmeye başlayabilirsin. Kim bilir, belki de bu dolunayın enerjisiyle aşkı bulma şansın sonuna kadar açılır. Bu hafta, duygusal anlamda kendini keşfetme ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma fırsatı da bulacaksın. Kendine güven, çünkü bu hafta senin haftan olacak! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…