Sevgili Boğa, Plüton'un ileri harekete dönmesi kariyer evinde uzun süredir beklettiğin bir dönüşümü hızlandırıyor; hafta boyunca iş yerindeki konumunu, yetki alanını ve görünürlüğünü yeniden tanımlama fırsatı var. Mars ile Satürn'ün üçgeni ise perde arkasında yürüttüğün bir işin sağlam temellerle ilerlemesine destek veriyor. Haftanın başında Akrep'teki Ay ortaklarla ve müşterilerle konuşmaları derinleştirebilir, kesin sözler vermeden önce karşı tarafı dinlemek yeterli.

Maddi olarak yöneticin Venüs'ün retroda olması harcamalarını ve değerlerini sorgulatıyor. Haftanın başında Ay ile Jüpiter'in karesi bir konfor ya da lüks harcamasını abartmaya itebilir; sepeti bir gün bekletmek seni korur. Hafta sonuna doğru bütçeni gözden geçirmek için uygun bir ortam oluşuyor.

Peki ya aşk? Ay'ın haftanın başında karşı burcun Akrep'te olması ilişkinde duygusal yoğunluğu, kıskançlık ya da güven konularını gündeme getirebilir. İlişkin varsa bunu suçlamadan konuşmak aranızdaki bağı güçlendirir. Bekarsan Venüs retrosu içinde eski bir sevgiliye dönme isteğini canlandırabilir; geri adım atmadan önce o ilişkinin seni neden yorduğunu bir kez daha hatırlamak iyi olur.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…