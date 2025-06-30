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Temmuz Başak Burcu Aylık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Başak ve yükselen Başak burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Başak ve yükselen Başak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Temmuz ayında Mars burcunuzda ilerliyor; bu da sizin için yüksek enerji, motivasyon ve hareket anlamına geliyor. Ancak bu enerji, kontrol edilmediği takdirde öfke patlamaları ya da huzursuzluk şeklinde de kendini gösterebilir. 

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı, aşk hayatınız, hobileriniz veya çocuklarla ilgili konularda netleşmeler getirebilir. Aynı zamanda geçmişte yarım kalan bir yaratıcı projeyi tamamlamak için güzel bir zaman. 

7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte iş ve kariyer alanında beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir. Merkür retrosu (17 Temmuz - 10 Ağustos) ise geri planda yürüyen konulara dikkat çekiyor; sırlar, geçmiş hesaplaşmalar ya da içe dönme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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