Temmuz Başak Burcu Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayında Mars burcunuzda ilerliyor; bu da sizin için yüksek enerji, motivasyon ve hareket anlamına geliyor. Ancak bu enerji, kontrol edilmediği takdirde öfke patlamaları ya da huzursuzluk şeklinde de kendini gösterebilir.

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı, aşk hayatınız, hobileriniz veya çocuklarla ilgili konularda netleşmeler getirebilir. Aynı zamanda geçmişte yarım kalan bir yaratıcı projeyi tamamlamak için güzel bir zaman.

7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte iş ve kariyer alanında beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir. Merkür retrosu (17 Temmuz - 10 Ağustos) ise geri planda yürüyen konulara dikkat çekiyor; sırlar, geçmiş hesaplaşmalar ya da içe dönme ihtiyacı hissedebilirsiniz.