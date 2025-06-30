Temmuz Başak Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aşk konusunda Temmuz ayı, karmaşık ama öğretici deneyimler sunabilir. 10 Temmuz’daki dolunay, aşk hayatınızda bir sonlanma ya da netleşme getirebilir. İlişkisi olan Başaklar için bir karar alma zamanı olabilir; ya daha derin bir bağ kurmak ya da kopuş yaşamak söz konusu olabilir. Bekar Başaklar ise eski bir aşkın tekrar gündeme gelmesiyle duygusal olarak sınanabilir.