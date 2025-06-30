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Temmuz Başak Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Başak ve yükselen Başak burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Aşk konusunda Temmuz ayı, karmaşık ama öğretici deneyimler sunabilir. 10 Temmuz’daki dolunay, aşk hayatınızda bir sonlanma ya da netleşme getirebilir. İlişkisi olan Başaklar için bir karar alma zamanı olabilir; ya daha derin bir bağ kurmak ya da kopuş yaşamak söz konusu olabilir. Bekar Başaklar ise eski bir aşkın tekrar gündeme gelmesiyle duygusal olarak sınanabilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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