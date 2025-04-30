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Mayıs Başak Burcu Aylık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Başak ve yükselen Başak burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Başak ve yükselen Başak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Ayın ilk yarısında Güneş Boğa burcunda olacak. Yani sizin 9. evinizde. Bu demek oluyor ki uzaklarla bağlantılar, akademik konular, kişisel gelişim, eğitim ve inanç sistemleri ön planda olacak.

Özellikle 5–18 Mayıs arası yeni bir eğitime başlamak, bir seyahat planlamak ya da yaşam felsefeni gözden geçirmek açısından harika bir dönem olabilir.

12 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Bu sizi özellikle yakın çevre, kardeşler, iletişim ve eğitim alanlarında duygusal olarak etkileyebilir. Önemli bir konuşma, yazı ya da karar gündeme gelebilir.

20 Mayıs’tan itibaren Güneş’in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte kariyer odaklı bir sürece giriyorsunuz. Göz önünde olacağınız, iş dünyasında sesinizi duyuracağınız bir dönem başlıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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