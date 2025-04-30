Mayıs Başak Burcu Aylık Burç Yorumu

Ayın ilk yarısında Güneş Boğa burcunda olacak. Yani sizin 9. evinizde. Bu demek oluyor ki uzaklarla bağlantılar, akademik konular, kişisel gelişim, eğitim ve inanç sistemleri ön planda olacak.

Özellikle 5–18 Mayıs arası yeni bir eğitime başlamak, bir seyahat planlamak ya da yaşam felsefeni gözden geçirmek açısından harika bir dönem olabilir.

12 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Bu sizi özellikle yakın çevre, kardeşler, iletişim ve eğitim alanlarında duygusal olarak etkileyebilir. Önemli bir konuşma, yazı ya da karar gündeme gelebilir.

20 Mayıs’tan itibaren Güneş’in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte kariyer odaklı bir sürece giriyorsunuz. Göz önünde olacağınız, iş dünyasında sesinizi duyuracağınız bir dönem başlıyor.