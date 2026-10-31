Üçüncü evde bulunan retro Merkür ayın ilk günlerinde yazışmalarda ve fatura bilgilerinde küçük hatalara yol açabilir; ay ortasından itibaren ileri harekete dönünce bu karışıklık çözülüyor. İkinci evinde yön değiştiren Venüs gelir ve harcama dengeni yeniden kurmana yardım ediyor. On ikinci evde buluşan Mars ve Jüpiter görünmeyen giderleri ortaya çıkarabilir, bu yüzden eski abonelikleri gözden geçir. Güneş'in Jüpiter'le kurduğu gergin açı gizli harcamaları büyütebilir. Ayın sonunda Mars burcuna geçerek iş ve ek gelir planlarına ivme katıyor. İkizler Dolunayı kariyer alanında bir ödeme ya da prim konusunu netleştirebilir. Makbuzlarını tarih sırasına koy. Küçük harcamaların toplamı bu ay seni şaşırtabilir; harcama defterini düzenli tut. Bir ek gelir teklifi gelirse şartlarını yazılı iste.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…