Ağustos Başak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu ay astrolojik etkilerin sana sağlıkla ilgili bazı ipuçları verdiğini söyleyebiliriz. Mesela bu Dolunay, seninle karaciğer, safra ve sindirim sistemi hakkında konuşmak istiyor gibi görünüyor. Bu dönemde, sağlıksız beslenmeden ve aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmanı tavsiye ederiz. Bu tür besinler, zaten hassas olabilecek bu organlarına ekstra yük bindirebilir. Ayrıca, ani öfke patlamaları da sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, bu ay stresle başa çıkma tekniklerini kullanmayı düşünebilirsin.

Öte yandan, 22 Ağustos'ta burcunda meydana gelen Yeni Ay ise yeni bir düzenle şifa bulacağının habercisi. Belki hekim kontrolünde vitamin takviyeleri, egzersiz düzeni ve sağlıklı yaşama dair yeni ritüeller sana şifa olabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…