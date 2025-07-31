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Ağustos Başak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Başak ve yükselen Başak burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu ay astrolojik etkilerin sana sağlıkla ilgili bazı ipuçları verdiğini söyleyebiliriz. Mesela bu Dolunay, seninle karaciğer, safra ve sindirim sistemi hakkında konuşmak istiyor gibi görünüyor. Bu dönemde, sağlıksız beslenmeden ve aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmanı tavsiye ederiz. Bu tür besinler, zaten hassas olabilecek bu organlarına ekstra yük bindirebilir. Ayrıca, ani öfke patlamaları da sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, bu ay stresle başa çıkma tekniklerini kullanmayı düşünebilirsin.

Öte yandan, 22 Ağustos'ta burcunda meydana gelen Yeni Ay ise yeni bir düzenle şifa bulacağının habercisi. Belki hekim kontrolünde vitamin takviyeleri, egzersiz düzeni ve sağlıklı yaşama dair yeni ritüeller sana şifa olabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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