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7 Temmuz - 13 Temmuz Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzü hareketlerine göz attığımızda, hafta ortasında Oğlak Dolunayı'nın sana özel bir mesajı olduğunu görüyoruz. Dolunayın enerjisi, sağlığının en temel taşlarından biri olan kemiklerine ve iskelet sistemine odaklanmanı istiyor. Bu hafta, özellikle dizlerin, dişlerin ve sırt bölgenin ekstra hassas olabileceğini unutma.

Biraz daha detaylandıracak olursak, oturma pozisyonuna dikkat etmen gerekiyor. Uzun süre hareketsiz kalmamaya çalış, çünkü bu durum kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kalsiyum dengeni üzerinde durman ve kemiklerini güçlendirecek destekler alman da bu dönemde önemli olabilir.

Unutma ki, bedensel duruşun, yaşam duruşunu da yansıtıyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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