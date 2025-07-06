7 Temmuz - 13 Temmuz Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzü hareketlerine göz attığımızda, hafta ortasında Oğlak Dolunayı'nın sana özel bir mesajı olduğunu görüyoruz. Dolunayın enerjisi, sağlığının en temel taşlarından biri olan kemiklerine ve iskelet sistemine odaklanmanı istiyor. Bu hafta, özellikle dizlerin, dişlerin ve sırt bölgenin ekstra hassas olabileceğini unutma.

Biraz daha detaylandıracak olursak, oturma pozisyonuna dikkat etmen gerekiyor. Uzun süre hareketsiz kalmamaya çalış, çünkü bu durum kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kalsiyum dengeni üzerinde durman ve kemiklerini güçlendirecek destekler alman da bu dönemde önemli olabilir.

Unutma ki, bedensel duruşun, yaşam duruşunu da yansıtıyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…