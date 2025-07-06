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7 Temmuz - 13 Temmuz Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 7 Temmuz - 13 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında neler mi olacak? Mars'ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte, romantizm rüzgarları esmeye başlayacak. Özellikle hafta ortasından itibaren kalbinde farkında olmadan birine karşı gizli bir çekim hissetmeye başlayabilirsin. Kim bilir, belki de platonik aşkının kıvılcımları alevlenecek ya da geçmişten kalan bir tutku, seni tekrar etkisi altına alacak.

Fakat unutma, bu süreçte aşkın hızlı akışına kapılmak yerine, geri planda kalmayı da tercih edebilirsin. Kalbinin sesini dinle ve belki de bazı duyguların sadece içten içe yaşanması gerektiğini hatırla. Bu hafta aşk hayatında sakin bir dönem geçirmek ve duygularını içinde yaşamak, senin için daha iyi bir seçenek olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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