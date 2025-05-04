5 Mayıs - 11 Mayıs Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta Ay'ın etkisiyle duygusal baskılar yaşayabilirsin. Bu duygusal dalgalanmalar, bel ve boyun bölgende gerginliğe neden olabilir. Bu durum, belki de bir süredir hissettiğin stresin bir sonucu olabilir.

İşte tam da bu noktada stresin sürekliliğe dönüşmemesi için kendine biraz zaman vermelisin. Ruh halindeki değişimlere, yorgunluk ve strese karşı meditasyon en iyisi olacaktır. Tabii bir yandan da spor ile bedenini açmalı ve üzerindeki gerginliği atmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…