5 Mayıs - 11 Mayıs Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzünün senin için ne kadar muhteşem bir planı var. Aşk gezegeni Venüs ve dönüşümün güçlü temsilcisi Plüton, senin için bir araya geliyor desek yeridir. Zira, bu güçlü enerji çekiciliğini ve karizmanı ön plana çıkarabilir. Böylece henüz hiç tanımadığın bir yabancının ya da eski bir sevgilinin dikkatini çokça çekebilirsin!

Tüm bu heyecanlara ve tutkuya rağmen kontrolü elden bırakmayabilirsin. İşte bu da aşka kapılmanı engelleyebilir... Peki, kontrolü elinden bırakmaya hazır mısın? Çünkü sen de biliyorsun ki aşk, bazen kontrolden çıkmayı gerektirir. Bu, seni biraz korkutabilir ama merak etme, bu hafta senin için her şey zaten kontrol altında olacak. Sadece kendini bu sürece bırakman yeterli. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…