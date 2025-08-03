4 Ağustos - 10 Ağustos Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, yıldızların sana bir mesajı var! Merkür'ün etkisiyle bağışıklık sistemin biraz zayıflayabilir, enerjini düşürebilir. Bu dönemde kendini daha yorgun hissedebilir, unutkanlık ve baş dönmeleri yaşayabilirsin.

İşte tam da bu noktada B vitaminleri, bu dönemde senin en büyük destekçin olacak. Bu vitaminler, enerji seviyelerini yükseltirken, unutkanlık ve baş dönmeleri gibi belirtileri de hafifletecektir. Bir de ekran süresini azaltmak bu süreçte oldukça önemli. Bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazlardan uzak durmak, hem gözlerini rahatlatacak hem de daha huzurlu hissetmene yardımcı olacak. Unutma, bu dönemde kendine biraz daha fazla zaman ayırmakta fayda var. Tabii doğa yürüyüşlerini de programına yaz deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…