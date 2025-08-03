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4 Ağustos - 10 Ağustos Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Yönetici gezegenin Merkür, Aslan burcunda hareket ediyor ve bu durum seni bilinçaltının derinliklerine bir yolculuğa çıkarıyor. Belki de unuttuğun bazı olaylar, kulisler ya da tamamlanmamış işler yeniden gündeme gelebilir. Çalışma ortamında eski meselelerin yeniden canlanabileceği bir dönemdesin. Güneş ile Jüpiter karesi, iş yükünü abartmaman konusunda seni uyarıyor. Biraz durulsan mı acaba?

Bu arada Kova Dolunayı da iş hayatın ve günlük düzenin üzerinde bir etki bırakacak gibi görünüyor. Rutinlerini gözden geçirmen ve zaman yönetimini yeniden yapılandırman gerekiyor. Çalışma arkadaşlarınla ilgili farkındalıkların artabilir ve belki de işten ayrılmak ya da görev değişikliği gündeme gelebilir.

Aşk hayatında ise Ay ile Neptün kavuşumu, seni duygusal bir büyüye sürüklüyor. Ancak karşındaki kişiyi olduğundan fazla idealize etmemeye dikkat etmelisin. Hayallerle gerçekler arasında bir denge kurman gerekiyor. Bu hafta romantizm seviyen çok yüksek, ama yanılsamalara dikkat etmelisin. Gerçeklerle hayaller arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmamaya özen göster. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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