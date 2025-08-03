4 Ağustos - 10 Ağustos Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Yönetici gezegenin Merkür, Aslan burcunda hareket ediyor ve bu durum seni bilinçaltının derinliklerine bir yolculuğa çıkarıyor. Belki de unuttuğun bazı olaylar, kulisler ya da tamamlanmamış işler yeniden gündeme gelebilir. Çalışma ortamında eski meselelerin yeniden canlanabileceği bir dönemdesin. Güneş ile Jüpiter karesi, iş yükünü abartmaman konusunda seni uyarıyor. Biraz durulsan mı acaba?

Bu arada Kova Dolunayı da iş hayatın ve günlük düzenin üzerinde bir etki bırakacak gibi görünüyor. Rutinlerini gözden geçirmen ve zaman yönetimini yeniden yapılandırman gerekiyor. Çalışma arkadaşlarınla ilgili farkındalıkların artabilir ve belki de işten ayrılmak ya da görev değişikliği gündeme gelebilir.

Aşk hayatında ise Ay ile Neptün kavuşumu, seni duygusal bir büyüye sürüklüyor. Ancak karşındaki kişiyi olduğundan fazla idealize etmemeye dikkat etmelisin. Hayallerle gerçekler arasında bir denge kurman gerekiyor. Bu hafta romantizm seviyen çok yüksek, ama yanılsamalara dikkat etmelisin. Gerçeklerle hayaller arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmamaya özen göster. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…