30 Haziran - 6 Temmuz Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta kendinden çok işe güce odaklanacaksın gibi görünüyor. Özellikle Ay'ın burcunda yaptığı dans, haftanın ilk günlerinden itibaren sağlığını ihmal etmek pahasına çalışmana neden olabilir. Bu sayede başarı elde edebilirsin ama stres sindirim sistemine biraz hassasiyet de getirebilir. İşte burada probiyotikler ve lifli besinler devreye giriyor. Yoğurt, kefir gibi probiyotik içeren besinler ve sebzeler, meyveler, tam tahıllar gibi lifli gıdalar, sindirim sisteminin en iyi dostları. Sen de en azından sağlıklı beslenme ile bu süreci destekle!

Belki hafta sonuna geldiğinde bedenini ve ruhunu doğa yürüyüşleriyle de besleyebilirsin. Yeşilin tonlarına karışıp kuş cıvıltıları eşliğinde yapılan bir yürüyüş, haftanın tüm yorgunluğunu üzerinden atmana yardımcı olacaktır. Unutma, doğa her zaman iyileştiricidir. Kendine bu iyiliği yap ve hafta sonunu doğanın kucağında geçir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…