30 Haziran - 6 Temmuz Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için adeta bir huzur fırtınası kopacak. İçinde bulunacağın dingin ve güven dolu atmosfer, adeta bir meditasyon seansı gibi ruhunu sakinleştirecek. Böylece aşk hayatında da romantizm rüzgarları esecek, partnerinle arandaki bağın güçleneceği bir hafta seni bekliyor. Sanki bir aşk filmi setindesin gibi hissedeceksin. Bu romantik atmosferde, samimi ve derin bir ilişki kurmanın enerjileri seninle olacak.

Yalnızsan eğer, bu hafta duygusal dengeni koruma konusunda bir usta olacaksın. Bu denge, doğru kişiyi hayatına çekmene yardımcı olacak bir mıknatıs gibi çalışacak. Bu hafta, duygusal olarak dengede kalman ve kendini iyi hissetmen, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana da yardımcı olacak.

Dolayısıyla, bu hafta senin için hem huzur dolu hem de aşkla geçecek. Kendini bir aşk romanının kahramanı gibi hissedeceksin. Haftanın sonunda bakıp da 'Vay be, ne dolu dolu bir haftaydı!' diyebileceğin ise aşikar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…