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28 Temmuz - 3 Ağustos Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta seninle biraz gündelik alışkanlıklarımızdan ve onları nasıl bir nebze de olsa değiştirerek hayatımızı nasıl daha rahat bir hale getirebileceğimizden bahsetmek istiyoruz. Biliyorsun, hayatımızın büyük bir kısmını rutinler oluşturuyor ve bu rutinler zamanla bizi sıkabilir, hatta gerginleştirebilir.

Bir düşün, her gün aynı elinle telefonunu tutuyor, aynı omzuna çantanı asıyor ve sabahları adeta bir robot gibi aynı rutini tekrar ediyorsun. Bu küçük detaylar, ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir, ancak aslında bu minik alışkanlıklar, farkında olmadan vücudunda kronik gerginliklere sebep oluyor.

Bu hafta bir deneme yapmaya ne dersin? Telefonunu tuttuğun eli, çantanı astığın omzu değiştir, sabah rutinini biraz sars, belki de biraz daha erken uyanıp güne daha sakin başlamayı dene. Bu küçük değişiklikler, kaslarına ve ruhuna iyi gelecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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