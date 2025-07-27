28 Temmuz - 3 Ağustos Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta seninle biraz gündelik alışkanlıklarımızdan ve onları nasıl bir nebze de olsa değiştirerek hayatımızı nasıl daha rahat bir hale getirebileceğimizden bahsetmek istiyoruz. Biliyorsun, hayatımızın büyük bir kısmını rutinler oluşturuyor ve bu rutinler zamanla bizi sıkabilir, hatta gerginleştirebilir.

Bir düşün, her gün aynı elinle telefonunu tutuyor, aynı omzuna çantanı asıyor ve sabahları adeta bir robot gibi aynı rutini tekrar ediyorsun. Bu küçük detaylar, ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir, ancak aslında bu minik alışkanlıklar, farkında olmadan vücudunda kronik gerginliklere sebep oluyor.

Bu hafta bir deneme yapmaya ne dersin? Telefonunu tuttuğun eli, çantanı astığın omzu değiştir, sabah rutinini biraz sars, belki de biraz daha erken uyanıp güne daha sakin başlamayı dene. Bu küçük değişiklikler, kaslarına ve ruhuna iyi gelecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…