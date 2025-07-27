28 Temmuz - 3 Ağustos Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta seni heyecanlandıracak birçok gelişme söz konusu olabilir! Kariyer hayatında Mars'ın verdiği enerjiyle adeta yeni bir döneme giriyorsun. Özellikle detaylara dikkat etmeyi gerektiren işlerde, bu enerjiyle birlikte başarı merdivenlerini hızla tırmanabilirsin. Haftanın ilerleyen günlerinde ise Jüpiter'in Mars ile kurduğu olumlu bağlantı, girişimlerinde bereketin artmasına yardımcı olacaktır.

İşte bu sayede yöneticilerinin dikkatini çekmek ve yeni görevler almak senin için hiç de zor olmayacak. Ancak her şeyi kontrol altında tutma ihtiyacına dikkat etmelisin. Zira bazen bazı şeyleri serbest bırakmak, onların daha da büyümesini sağlar. Biraz kontrollü biraz kontrolsüz bir ilerlemeyle kariyerinde başarı senin olabilir!

Aşk hayatında ise Venüs'ün su elementine geçişi, seni daha duygusal ve romantik bir hale getiriyor. Belki de uzun zamandır sessizce sevip uzaktan izlediğin o kişiyle aranda yavaş yavaş bir bağ oluşabilir. Öte yandan evliysen ya da iyi giden bir ilişkin varsa, birlikte geçirilen zamanın şifalı etkisi bu hafta ön planda olacak. Görünen o ki bu hafta aşka vakit ayırmak sana çokça iyi gelecek... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…