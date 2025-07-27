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28 Temmuz - 3 Ağustos Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Temmuz - 3 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta seni heyecanlandıracak birçok gelişme söz konusu olabilir! Kariyer hayatında Mars'ın verdiği enerjiyle adeta yeni bir döneme giriyorsun. Özellikle detaylara dikkat etmeyi gerektiren işlerde, bu enerjiyle birlikte başarı merdivenlerini hızla tırmanabilirsin. Haftanın ilerleyen günlerinde ise Jüpiter'in Mars ile kurduğu olumlu bağlantı, girişimlerinde bereketin artmasına yardımcı olacaktır. 

İşte bu sayede yöneticilerinin dikkatini çekmek ve yeni görevler almak senin için hiç de zor olmayacak. Ancak her şeyi kontrol altında tutma ihtiyacına dikkat etmelisin. Zira bazen bazı şeyleri serbest bırakmak, onların daha da büyümesini sağlar. Biraz kontrollü biraz kontrolsüz bir ilerlemeyle kariyerinde başarı senin olabilir!

Aşk hayatında ise Venüs'ün su elementine geçişi, seni daha duygusal ve romantik bir hale getiriyor. Belki de uzun zamandır sessizce sevip uzaktan izlediğin o kişiyle aranda yavaş yavaş bir bağ oluşabilir. Öte yandan evliysen ya da iyi giden bir ilişkin varsa, birlikte geçirilen zamanın şifalı etkisi bu hafta ön planda olacak. Görünen o ki bu hafta aşka vakit ayırmak sana çokça iyi gelecek... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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