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28 Temmuz - 3 Ağustos Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için dolu dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Aşk hayatında birçok heyecan verici gelişme yaşanabilir. Öncelikle de aşk gezegeni Venüs'ün su elementine geçiş yapması, seni daha duygusal ve romantik bir hale getirecek. Bu durum, belki de uzun zamandır sessizce sevip uzaktan izlediğin o özel kişiye karşı hislerini daha da derinleştirebilir. Kim bilir, belki de aranızda yavaş yavaş bir bağ oluşmaya başlar.

Eğer evliysen ya da ciddi bir ilişkin varsa, bu hafta birlikte geçirdiğiniz zamanın şifalı etkisini daha da fazla hissedeceksin. Belki de birlikte bir film izlemek, romantik bir yemek ya da sadece birlikte vakit geçirmek, aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirecek. İlişkinizdeki sevgi ve anlayışın artacağı bu hafta, aşk hayatına vakit ayırmak seni enerjik ve mutlu hissettirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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