28 Temmuz - 3 Ağustos Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için dolu dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Aşk hayatında birçok heyecan verici gelişme yaşanabilir. Öncelikle de aşk gezegeni Venüs'ün su elementine geçiş yapması, seni daha duygusal ve romantik bir hale getirecek. Bu durum, belki de uzun zamandır sessizce sevip uzaktan izlediğin o özel kişiye karşı hislerini daha da derinleştirebilir. Kim bilir, belki de aranızda yavaş yavaş bir bağ oluşmaya başlar.

Eğer evliysen ya da ciddi bir ilişkin varsa, bu hafta birlikte geçirdiğiniz zamanın şifalı etkisini daha da fazla hissedeceksin. Belki de birlikte bir film izlemek, romantik bir yemek ya da sadece birlikte vakit geçirmek, aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirecek. İlişkinizdeki sevgi ve anlayışın artacağı bu hafta, aşk hayatına vakit ayırmak seni enerjik ve mutlu hissettirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…