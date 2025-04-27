28 Nisan - 4 Mayıs Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta iş yaşamında büyük bir dönüşüm seni bekliyor. Liderlik yeteneklerinle etrafındakileri büyüleyeceğin bir süreç kapıda. Yani, iş yerinde karizman ve ikna kabiliyetinle herkesin dikkatini üzerine çekebileceğin bir hafta olacak.

Venüs'ün enerjik Koç burcuna geçiş yapması ve ardından Plüton ile oluşturduğu kare açı, hem kişisel ilişkilerini hem de kariyer hedeflerini etkileyebilir. Bu hafta, kariyerinde ilerlemek için belirgin bir hedef belirlemen gerekiyor. Çünkü Venüs ve Plüton arasındaki bu güçlü etkileşim, belki de uzun süredir beklediğin terfi fırsatını ayağına kadar getiriyor. Bu fırsatlarla dolu haftayı kaçırmamak, işine odaklanmak ve yeteneklerini sergilemek oldukça önemli. Bu arada motivasyonunu da yüksek tut ve hırslarına odaklan.