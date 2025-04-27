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28 Nisan - 4 Mayıs Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
Invalid Date, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 28 Nisan - 4 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Nisan - 4 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta sana iş hayatında büyülü bir dönüşüm vadediyor desek abartmış olmayız! Liderlik becerilerinle herkesi etkileyeceğin bir dönem kapıda. Yani bu hafta, iş yerindeki karizman ve etkileyici liderlik yeteneklerinle herkesin gözlerini üzerine çekebilirsin.

Venüs'ün enerjik Koç burcuna geçişi ve ardından Plüton ile yaptığı kare açı, ilişkilerini ve kariyer planlarını etkileyebilir. Bu hafta, kariyer yolunda net bir vizyon belirlemek için mükemmel bir zaman olabilir. Zira, Venüs ve Plüton'un bu güçlü etkileşimi, belki de uzun zamandır beklediğin o terfi fırsatını kapına getirebilir. Fırsatlarla dolu bu haftayı kaçırmaman, işinin başında olman ve yeteneklerinle kendini göstermen bir hayli önemli! 

Aşk hayatına gelince, neden kendini tamamen ona bırakmıyorsun? İlişkindeki güç savaşlarından kaçınman gerekiyor. Yoksa, bu ufak çaplı tartışmaların büyüyerek ilişkini zor bir duruma sokmasına izin vermiş olursun. Belki de artık hayatındaki insana sahiden kendini açman ve sınırları ortadan kaldırman gerekiyordur, ne dersin? Bekar Başak burçları için de aşkı kucaklama vakti. Hadi kendini güzel duygulara bırak...  Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Başak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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