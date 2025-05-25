26 Mayıs - 1 Haziran Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik senin için oldukça olumlu etkiler getiriyor. Merkür ile Neptün arasında oluşan altmışlık açı, beden, zihin ve ruh arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor ve bu üçlü koordinasyonu daha da kolaylaştırıyor. Bu durum, daha dengeli ve uyumlu hissetmene yardımcı olacak.

Rutinin dışına çıkmak ve farklı deneyimler yaşamak, bu hafta ekstra önem kazanacak. Özellikle spontane şekilde planlanmamış bir yürüyüş, doğa ile iç içe geçireceğin birkaç saat, ya da belki de bir doğa sporu denemek, içsel blokajlarını çözme konusunda oldukça etkili olabilir. Doğanın enerjisi ve huzuru, zihnini ve ruhunu arındırırken, bedenini de canlandıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…