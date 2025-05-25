26 Mayıs - 1 Haziran Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta finansal konularda kendini daha güçlü hissedeceğin bir döneme giriyorsun. Evrenin enerjisi, Merkür ve Plüton'un mükemmel üçgeni sayesinde, maddi konular üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanı sağlayacak. Bu hafta bütçe planlamanı yaparken detaylara dikkat etmek ve stratejik adımlar atmak senin için çok daha kolay olacak.

Aşk hayatında ise, romantizm rüzgarları esiyor! Güneş ile Merkür’ün kavuşumu, seni bir konuşma aracılığıyla birinin kalbine daha da yakınlaştırabilir. Belki uzun zamandır beklediğin o özel cümleleri duyacak, belki de kalbindeki hisleri döküp rahatlayacaksın. Bu hafta, aşkta sözlerin gücünü asla küçümseme. İletişim, her türlü ilişkinin temel taşıdır ve bu hafta senin için bu daha da belirgin hale gelecek.

Öte yandan biraz sosyalleşmeyi ve hayata karışmayı da unutma. Haftanın henüz başında etkisini hissedeceğimiz İkizler Yeni Ay'ı ile yeni insanlarla tanışmaya hevesli olabilirsin. Bolca hareketle dolu dolu geçireceğin bu hafta yorulmayacağını da söylesek yeridir, aksine manevi tatminle dolacak ve huzur bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…