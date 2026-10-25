article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Başak Burcu chevron-right-grey 26 Ekim - 1 Kasım Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hafta başında dolunay eğitim, uzak planlar ve yolculuk alanına ışık tutuyor; bir kurs, bir başvuru ya da uzun süredir ertelenen bir seyahat kararı netleşme eğiliminde. Güneş üçüncü evinde ilerlediğinden mesajlaşma ve kısa görüşmeler yoğun geçiyor, Merkür geri giderken başvuru formlarını eksiksiz doldurmak önem kazanıyor. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesi kariyer alanını harekete geçiriyor, hafta sonuna doğru ise sakinleşip ev düzenini toparlama isteği doğuyor.

Maddi olarak Venüs ikinci evinde geri giderken emeğinin gerçek karşılığını yeniden hesaplamanı istiyor. Haftanın başında düşündüğün bir eğitim ya da yolculuk harcamasını iade koşullarıyla birlikte ele al.

Peki ya aşk? Başka şehirde ya da başka bir kültürden gelen birine duyulan ilgi hafta başında güçleniyor. Partnerinle uzun vadeli bir plan konuşmak ilişkini güçlendirir. Bekar Başak ise yeni tanıştığı birini mesafe ya da yaş gibi ayrıntılara takılmadan dinlemeli, sohbeti hafif tutmalı ve kendi hızında ilerlemeli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Başak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın