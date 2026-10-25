Sevgili Başak, hafta başında dolunay eğitim, uzak planlar ve yolculuk alanına ışık tutuyor; bir kurs, bir başvuru ya da uzun süredir ertelenen bir seyahat kararı netleşme eğiliminde. Güneş üçüncü evinde ilerlediğinden mesajlaşma ve kısa görüşmeler yoğun geçiyor, Merkür geri giderken başvuru formlarını eksiksiz doldurmak önem kazanıyor. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesi kariyer alanını harekete geçiriyor, hafta sonuna doğru ise sakinleşip ev düzenini toparlama isteği doğuyor.

Maddi olarak Venüs ikinci evinde geri giderken emeğinin gerçek karşılığını yeniden hesaplamanı istiyor. Haftanın başında düşündüğün bir eğitim ya da yolculuk harcamasını iade koşullarıyla birlikte ele al.

Peki ya aşk? Başka şehirde ya da başka bir kültürden gelen birine duyulan ilgi hafta başında güçleniyor. Partnerinle uzun vadeli bir plan konuşmak ilişkini güçlendirir. Bekar Başak ise yeni tanıştığı birini mesafe ya da yaş gibi ayrıntılara takılmadan dinlemeli, sohbeti hafif tutmalı ve kendi hızında ilerlemeli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…