onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
23 Haziran - 29 Haziran Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 23 Haziran - 29 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Haziran - 29 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftanın ilk günlerinde Güneş ile Neptün karesinin etkisiyle biraz zorlanabilirsin. Özellikle ekip çalışmalarında iletişimde yaşanabilecek yanlış anlaşılmalar ya da belirsiz sorumluluklarla ilgili konular, enerjini düşürebilir. Ancak endişelenme, çünkü hafta ortasında enerjini toparlamaya başlıyorsun. Yine de bu süreçte bir lider olduğunu ve her şeyi kontrol altında tutabileceğini aklından çıkarmasan iyi olur. 

Öte yandan Yeni Ay'ın etkisiyle harekete geçebilirsin. Sosyal çevrende dahi yeni iş bağlantıları kurma fırsatı bulabilirsin. Yeni hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için planlar yapmak için ideal bir dönemdesin. İş başvurusu yapmayı unutma!

Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru daha net bir tablo çizmeye başlıyor. Merkür ile Satürn üçgeninin etkisi, duygusal anlamda daha sağlam bir zemine adım atmanı sağlıyor. Partnerinle ciddi konuşmalar yapmak, gelecek planları kurmak için oldukça uygun bir dönemdesin. Ama eğer yalnızsın, bu dönemde yeni biriyle tanışabilir ve bu kişiyle güven temelli bir ilişki inşa etmeye başlayabilirsin. Tüm bunlar için kendin ve hislerine güvenmen yeterli olacaktır! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Başak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın