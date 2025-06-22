23 Haziran - 29 Haziran Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu haftanın ilk günlerinde Güneş ile Neptün karesinin etkisiyle biraz zorlanabilirsin. Özellikle ekip çalışmalarında iletişimde yaşanabilecek yanlış anlaşılmalar ya da belirsiz sorumluluklarla ilgili konular, enerjini düşürebilir. Ancak endişelenme, çünkü hafta ortasında enerjini toparlamaya başlıyorsun. Yine de bu süreçte bir lider olduğunu ve her şeyi kontrol altında tutabileceğini aklından çıkarmasan iyi olur.

Öte yandan Yeni Ay'ın etkisiyle harekete geçebilirsin. Sosyal çevrende dahi yeni iş bağlantıları kurma fırsatı bulabilirsin. Yeni hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için planlar yapmak için ideal bir dönemdesin. İş başvurusu yapmayı unutma!

Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru daha net bir tablo çizmeye başlıyor. Merkür ile Satürn üçgeninin etkisi, duygusal anlamda daha sağlam bir zemine adım atmanı sağlıyor. Partnerinle ciddi konuşmalar yapmak, gelecek planları kurmak için oldukça uygun bir dönemdesin. Ama eğer yalnızsın, bu dönemde yeni biriyle tanışabilir ve bu kişiyle güven temelli bir ilişki inşa etmeye başlayabilirsin. Tüm bunlar için kendin ve hislerine güvenmen yeterli olacaktır! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…