21 Temmuz - 27 Temmuz Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta Mars ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, finansal yaşamında geçmişte karşılaştığın bir hata veya eksikliği yeniden gözler önüne serebilir. Ancak bu sefer, geçmişteki tecrübelerinden ders alarak, daha dikkatli ve stratejik bir şekilde hareket etme fırsatı buluyorsun.

Hafta ortasında Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte, iç dünyan, bilinçaltın ve ruhsal ihtiyaçların ön plana çıkmaya başlıyor. Bu durum, ruhunun derinliklerine bir yolculuk yapmanı gerektirecek. Hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan Yeni Ay ise bu içsel yolculuğun bir dönüm noktasını olup seni yeniden doğuşa yönlendirebilir. Tüm bunlar ışığında, maddi konularda karar vermeden önce bir adım geri atıp iç sesini dinlemenin önemi büyük. Bu içsel netlik, uzun vadeli hedeflerine daha sağlam bir temel atmana yardımcı olacak.

Aşk hayatında ise geri planda kalan duyguların yavaşça yüzeye çıktığını göreceksin. Bu hafta, belki de yüksek sesle ifade edilmeyen ancak kalpten kalbe hissedilen duyguların gücüne tanık olacaksın. Gizli bir hayranlık, adı konmamış bir yakınlaşma ya da geçmişten gelen bir mesaj, duygusal dünyanı hareketlendirebilir. Bu hafta, iç sesini dinlemek ve duygularını keşfetmek için mükemmel bir zaman. Hadi aşkı yakala! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…