21 Temmuz - 27 Temmuz Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında neler oluyor, bir göz atalım! Sen, her zaman olduğu gibi, duygularını özenle saklıyorsun. Ancak bu hafta, kalbindeki gizli duyguların yavaş yavaş yüzeye çıktığını hissedeceksin. Belki de sen bile farkında olmadan, derinlerde bir yerlerde sakladığın bir sevgi, bir özlem, bir hasret bu hafta kendini gösterecek.

Bir süredir dile getirmediğin, belki de adını bile koyamadığın duygularınla yüzleşmenin de zamanı geldi. Bu duygular, belki bir hayranlık, belki de daha önce adını koyamadığın bir yakınlaşma olabilir. Ya da belki de geçmişte kalan bir mesaj, bir anı, bir his bu hafta yeniden karşına çıkabilir.

Bu duygusal dalgalanmalar, iç dünyanı hareketlendirecek ve seni biraz da olsa sorgulamaya itecek. Ancak unutma, bu hafta tam da bu duygusal keşifler için mükemmel bir zaman. İç sesini dinlemek, duygularını keşfetmek ve belki de ilk defa kendini tam anlamıyla ifade etmek için harika bir fırsat. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…