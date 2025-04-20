21 Nisan - 27 Nisan Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu haftanın stresi seni yorabilir. Detaylara dikkat etme eğilimin Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'la birlikte her zamankinden çok daha fazla artabilir. Tabii bu da strese neden olabilir. Zaten gerilmeye biraz fazla müsait gibisin!

Ancak unutmamalısın ki bu stres sindirim sistemi sorunlarına yol açabilir. Önceliğin stresi azalmak ve iyi olmaya odaklanmak olsun. Yok olmuyorsa en azından sağlıklı beslenmeyi unutmamalı, spor ve hareketi hayatına dahil etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...