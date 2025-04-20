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21 Nisan - 27 Nisan Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Nisan - 27 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta iş hayatındaki dikkatli ve kendinden emin tavrını aşk hayatında göremeyebiliriz. Senin için bu şaşırtıcı olsa dahi, bir yandan Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, bir yandan da Venüs’ün Boğa burcunda seyretmesi nedeniyle, samimi ilişkiler kurmaya meyilli olacaksın. Bir anda bağlanabilirsin, desek şaşırabilirsin! Ama bu aralar sahiden bağlanmak bir anda olacak. 

Tabii bu durum da bir birlikteliğin varsa, her zamankinden çok daha romantik ve sürprizlerle dolu olacaksın. Lakin bekar isen işte o zaman flört sırasında temas ve ilgi odaklı davranacaksın. Bu senin için yeni olsa da heyecan verici de olacak, bizden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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