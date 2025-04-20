21 Nisan - 27 Nisan Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta iş hayatındaki dikkatli ve kendinden emin tavrını aşk hayatında göremeyebiliriz. Senin için bu şaşırtıcı olsa dahi, bir yandan Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, bir yandan da Venüs’ün Boğa burcunda seyretmesi nedeniyle, samimi ilişkiler kurmaya meyilli olacaksın. Bir anda bağlanabilirsin, desek şaşırabilirsin! Ama bu aralar sahiden bağlanmak bir anda olacak.

Tabii bu durum da bir birlikteliğin varsa, her zamankinden çok daha romantik ve sürprizlerle dolu olacaksın. Lakin bekar isen işte o zaman flört sırasında temas ve ilgi odaklı davranacaksın. Bu senin için yeni olsa da heyecan verici de olacak, bizden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...