Sevgili Başak, hafta boyunca on ikinci evinde birbirine yaklaşan Mars ve Jüpiter gözden kaçan giderleri gün yüzüne çıkarabilir; bu yüzden eski aboneliklerini ve otomatik ödemelerini gözden geçir. Hafta ortasına gelindiğinde Güneş ile Merkür'ün kavuşumu üçüncü evinde yazışmalarda ve fatura bilgilerinde küçük hataları fark ettiriyor; belge göndermeden önce iki kez kontrol et. İkinci evinde geri hareketli Venüs gelir ve gider dengeni yeniden ayarlamana yardım ediyor, Venüs ile Jüpiter'in sekstili gizli kalan bir giderin netleşmesine destek veriyor. Sekizinci evindeki Satürn ve Neptün ikilisi ortak kaynaklarda sabır istiyor. Makbuzlarını tarih sırasına diz ve ufak harcamaların toplamı seni şaşırtmasın diye bir harcama defteri tut. Para aktarımlarını gün sonunda kontrol et.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…