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Başak Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Kasım - 8 Kasım haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 2 Kasım - 8 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hafta boyunca on ikinci evinde birbirine yaklaşan Mars ve Jüpiter gözden kaçan giderleri gün yüzüne çıkarabilir; bu yüzden eski aboneliklerini ve otomatik ödemelerini gözden geçir. Hafta ortasına gelindiğinde Güneş ile Merkür'ün kavuşumu üçüncü evinde yazışmalarda ve fatura bilgilerinde küçük hataları fark ettiriyor; belge göndermeden önce iki kez kontrol et. İkinci evinde geri hareketli Venüs gelir ve gider dengeni yeniden ayarlamana yardım ediyor, Venüs ile Jüpiter'in sekstili gizli kalan bir giderin netleşmesine destek veriyor. Sekizinci evindeki Satürn ve Neptün ikilisi ortak kaynaklarda sabır istiyor. Makbuzlarını tarih sırasına diz ve ufak harcamaların toplamı seni şaşırtmasın diye bir harcama defteri tut. Para aktarımlarını gün sonunda kontrol et.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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