19 Mayıs - 25 Mayıs Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Güneş, İkizler burcuna adım atıyor ve bu durum, zihnini hızlandırabilir. Düşünme ve öğrenme yeteneğin tavan yaparken, bir yandan da boyun ve sinir sisteminle ilgili hassasiyetlerin artabilir.

Tam da bu noktada, ekran karşısında geçirdiğin süreyi biraz kısaltman ve meditasyon gibi rahatlama teknikleriyle zihnin ve bedenin gevşemesini sağlaman iyi olabilir. Böylece haftayı daha sağlıklı ve enerjik geçirebilirsin. Öte yandan bu süreçte alternatif tıp ve holistik iyileşme yöntemlerine olan ilgini artırabilir. Ancak dikkatli olsan iyi edersin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...