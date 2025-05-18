19 Mayıs - 25 Mayıs Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta eğitimle ilgili konularda çarpıcı gelişmeler yaşanabilir. Haftanın hemen başından itibaren zihinsel faaliyetlerinde gözle görülür bir artış ve bilgiye olan merakının tavan yapması söz konusu olabilir. Özellikle Güneş'in İkizler burcuna geçişi, bilgiye olan açlığını adeta bir volkan gibi patlayabilir.

Bakış açını tamamen değiştirerek kendine yeni bir yol çizmene yardımcı olan enerjiyi ise 24 Mayıs'ta yaşanacak olan Güneş-Uranüs üçgeninden alabilirsin. Bu enerjiyle, hayatına dair yeni bir hedefler belirme fırsatı bulabilirsin. Belki de uzun süredir aklında olan bir projeyi sonunda hayata geçirebilirsin. Hadi öğren, harekete geç ve kontrolü eline al!

Aşk hayatında ise haftanın son günü meydana gelecek Merkür ile Uranüs kavuşumu, kalbinin ritmini değiştirebilir. Bu tarihte ani bir tanışma ya da beklenmedik bir mesaj, kalbini hızlandırabilir. Uzun zamandır beklediğin o özel kişi nihayet hayatına girebilir. Ya da belki de mevcut ilişkinde yeni bir sayfa açma fırsatı bulabilirsin. Hadi, aşkta heyecanla yeniliğin de enerjisini kucakla. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...