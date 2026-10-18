Sevgili Başak, iş yükünü bağırsak ve mide çevrene yansıtabilecek bir haftaya girerken retro Venüs ile Plüton'un karesi bunu hatırlatıyor; lifli kahvaltı ve düzenli öğün sindirimi destekler. Güneş'in üçüncü evine geçişi eller, bilekler ve kollarda yorgunluk yaratabilir, parmakları açıp kapatmak ve bileği çevirmek iyi gelir. Retro Merkür yaklaşırken zihnin yoğunlaşabilir, bu yüzden akşam telefonu uzağa bırak ve ışıkları erken kıs. Kısa yürüyüşler yap, şekerli atıştırmalıkları azalt. Hafta sonu sakin bir rutin oluşturmak bedenini dengeler. Öğle arasında ekrandan gözlerini dinlendir. Yemekten sonra kısa bir tur atmak sindirimi destekler. Gün içinde yeterince su içmek ve sabah gün ışığına çıkmak güne enerjik başlamanı sağlar. Omuzlarını geriye çekip göğsünü açan bir germe hareketi de boyun gerginliğini azaltır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…