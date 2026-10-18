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Başak Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yazışmalarda söz verilen ödemeleri ve iş giderlerini yeniden düzenlemen gereken bir haftadasın; retro Venüs ile Plüton'un karesi bunu gündeme getirirken üçüncü evine geçen Güneş küçük yolculuk, iletişim ve fiyat teklifi konularını canlandırıyor. Geçmiş bir yazışmadan kalan ödeme notunu veya ufak bir borcu hafta ortasından önce kapatmak iyi olur. Hafta sonu devreye girecek retro dönemden önce önemli belgeleri, fiyat tekliflerini ve sözleşmeleri gönder. Son günlerde yapacağın bir iletişim harcamasını önceden hesapla. Küçük bir birikimi düzenli hâle getirmek ve faturaları tek klasörde toplamak da rahatlatır. Banka bildirimlerini açık tutmak ve gelen faturaları bekletmeden ödemek unutkanlığı önler. Hafta sonu için küçük bir harcama sınırı belirlemek de iyi bir adım olur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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